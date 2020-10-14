(إسرائيل) توافق على بناء 2166 وحدة "استيطانية" في الضفة المحتلة

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، أن "المجلس الأعلى للتخطيط في الإدارة المدنية الإسرائيلية" وافق على بناء 2166 وحدة سكنية في عشرات التجمعات الاستيطانية في الضفة الغربية.

ووافق "مجلس التخطيط الإسرائيلي" على مخططين الأول (853) وحدة استيطانية والثاني (1313) وحدة أخرى، وفق القناة السابعة العبرية.

ومن المقرر أن يعقد اجتماع آخر لمجلس التخطيط غدًا الخميس، للموافقة على بناء وحدات سكنية في مناطق أخرى، فيما يتوقع الاعلام العبري الموافقة على أكثر من 5000 وحدة سكنية بالمجمل.

جاءت تصاريح البناء "الاستيطانية بعد ثمانية أشهر، جمد فيها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مخططات البناء في الضفة بعد الضغط عليه من قبل رؤساء المستوطنات.

وحسب صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية فإن الوحدات الاستيطانية الجديدة موزعة على عدة مستوطنات من بينها " عيلي، نوكديم، معاليه مخماس، فدوئيل، ياكير".

كما سيتم بناء أكثر من 1000 وحدة في مستوطنة "بيتار عيليت" القريبة من القدس المحتلة و ٦٢٥ وحدة في مستوطنة "عالي".

فيما سيتم المصادقة على بناء ٥٦٠ وحدة في مستوطنة "جيلو" في القدس المحتلة، و٢٨٦ في مستوطنة "هار برخا"، و١٨١ في مستوطنة "عيناف"، و١٢٠ في مستوطنة "كيدم".

ويستغل الاحتلال الوضع الراهن بفعل جائحة كورونا، بالاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي، في ظل السياسة الجديدة المتمثلة بتسليم اخطارات إخلاء وترحيل.

وبدأ الاحتلال تنفيذ سياسة بناء وتوسيع المستوطنات منذ عام 1967 ويعيش أكثر من 600 ألف مستوطن على الأراضي المسلوبة في مستوطنات الضفة الغربية وشرقي القدس.