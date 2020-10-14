 بدء السماح للمواطنين بالتنقل في مخيم البريج

قال ماهر عقل مدير مركز الشرطة في المحافظة الوسطى في قطاع غزة، ماهر عقل، اليوم الأربعاء، إن "الشرطة بدأت في السماح للمواطنين بالتنقل بمخيم البريج"، عقب إغلاق المخيم أمس، بسبب فيروس كورونا.

وأضاف عقل، أن رفع بعض الحواجز والمساجد لا زالت مستمرة في المخيم.

وأعلن أنه يوجد اربعة إصابات بالمحافظة بينها 2 في البريج و1 في دير البلح و1 في المغازي، مشيرًا إلى أن والخريطة الوبائية في المخيم باتت واضحة لديهم.

ودعت لجنة الطوارئ المركزية في مخيم البريج، أمس، المواطنين إلى قضاء مصالحهم اليوم قبل الساعة الثامنة مساءً، كون المخيم سيشهد بعد هذا الوقت تشديدا أمنياً.

من جهتها، أغلقت اليوم مديرية التربية والتعليم في المحافظة الوسطى، مدرسة البريج الثانوية أ للبنات، والبريج الثانوية ب للبنات، ومدرسة فتحي البلعاوي الثانوية والأساسية، جراء زيادة حالات الاصابة بفيروس كورونا. حتى إشعار آخر لحين صدور قرار جديد من الجهات المختصة.

كما وأعلنت زارة الصحة بقطاع غزة اليوم، عن تسجيل"110 "اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية وتعافي 95 مصاباً .

وذكرت الصحة خلال تقريرها الوبائي اليومي أنها أجرت 1695 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية ، موضحاً ان اجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي 4285 اصابة منها: 1737 حالة نشطة حاليا، وتعافي 2522 حالة، و26 حالة وفاة.