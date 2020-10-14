فرض الإغلاق الكامل على مربع سكني شرق غزة

فرضت لجنة الطوارئ العليا بمحافظة غزة، اليوم الأربعاء، إغلاقاً كاملاً على جزء من حارة بني عامر بحي الدرج، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بوزارتي الداخلية والصحة.

وذكر المكتب الإعلامي للجنة الطوارئ العليا، أنه تم حجر جميع الأسر في هذا المربع، وذلك بعد ظهور حالات جديدة في المكان.

وأوضح المكتب الإعلامي، أن سكان المكان المحجور حالياً يبلغ عددهم حوالي 200 شخص من 38 أسرة داخل 19 بناية.

وأضاف، أن هذا الإجراء جاء بناءً على دراسة الحالات التي اكتشف في هذا المربع منذ بدء الجائحة نهاية شهر اغسطس الماضي، حيث بلغت نسبة المصابين 16% من سكان حارة بني عامر بعدد إصابات 32 شخصًا.

وتابع، بأن طواقم وزارة الصحة تقوم -في هذه الأثناء- بتقديم الارشادات والتنبيهات للمواطنين وتوزيع بعض مواد التعقيم ووسائل الوقاية على الأسر المحجورة.