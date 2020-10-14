شرطة بيت لحم تكشف ملابسات قضية ابتزز وتهديد مالي

كشفت شرطة بيت لحم، اليوم الاربعاء، ملابسات قضية تعرض لها احد المواطنين بالتهديد والابتزاز مقابل دفع مبلغ مالي قيمته 120 الف دولار.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة ان فرع المباحث العامة بشرطة محافظة بيت لحم تلقى شكوى من مواطن مفادها قيام شخص مجهول بتهديده وابتزازه عبر الهاتف الخاص بالمشتكي وطلب منه دفع مبلغ قيمته 120 الف دولار، مشيرة إلى أنه بعد عمليات البحث والتحري تم الاشتباه بسيدة تم القبض عليها وإحضارها لمديرية الشرطة.

واضافت انه بسؤال المشتبه بها أفادت انها وابنائها الاثنين وشخصان مشتبه بهما اشتركوا بتهديد المشتكي بنشر فيديو له وابتزازه بدفع مبلغ 120 الف دولار، هذا وقد تم القبض على أبنائها وجاري العمل على إحضار الشخصين الآخرين .

وأكدت الشرطة انه تم تحويل السيدة وابنائها والمضبوطات لجهة الاختصاص لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم أصولا.