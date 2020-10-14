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8 من قضاة الصلح الجدد يؤدون اليمين القانونية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:27 - 14 أكتوبر 2020
تعبيرية تعبيرية
تقارير
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أدى 8 من قضاة الصلح الجدد اليمين القانونية، اليوم الأربعاء، أمام رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، وبذلك يرتفع عدد القضاة في مختلف درجات المحاكم النظامية في المحافظات الشمالية إلى 229 قاضيا.

وجرى تعيين القضاة بموجب مسابقة قضائية سبق وأعلنها مجلس القضاء الأعلى الانتقالي ضمن خطته لرفع أعداد القضاة في المحاكم النظامية إلى 300 قاض، مع بداية العام المقبل، استجابةً للزيادة المستمرة في أعداد الدعاوى الواردة للمحاكم النظامية الفلسطينية.

بدوره، هنّأ رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي المستشار عيسى أبو شرار، القضاة الجدد وتمنى لهم التوفيق في خدمة العدالة، وتحمل مسؤوليات العمل القضائي.

وشهدت فترة ولاية مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، حتى الآن، تعيين 40 قاضي صلح وبداية، وترقية 105 من القضاة إلى درجات البداية والاستئناف والمحكمة العليا.

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