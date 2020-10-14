ايران تسجل 279 حالة وفاة و4830 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت ايران، الأربعاء، 4830 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع اجمالي المصابين الى 513219 حالة لغاية الان بينهم 4609 شخصا في وضع حرج.

واعلنت الناطقة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سيما سادات لاري، أنه تم خلال الـ24 ساعة الماضية تسجيل 279 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ليرتفع عدد المتوفين في ايران 29 الفا و349 شخصا.

وكشفت لاري عن تسجيل 4830 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى513 الفا و219 حالة لغاية الان بينهم 4609 شخصا في وضع حرج.

واضافت متحدثة الصحة ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ414 الفا و831 شخصا حتى اليوم.

وأوضحت ان 4 ملايين و398 الفا و723 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى اللحظة.