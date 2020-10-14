الأغا يفتح النار على فكرة دخول فتح وحماس في قائمة انتخابية موحدة

أكد عضو اللجنتين التنفيذية والمركزية سابقاً زكريا الأغا، أنَّ الأنباء التي تتردد بشأن دخول حركتي فتح وحماس في قائمة انتخابية واحدة يعني تكريس الانقسام بين غزة والضفة، تحت ستار ديموقراطية زائفة تقفز على ارادة الشعب.

وقال الأغا في منشور على صفحته في فيس بوك: تتردد الانباء هذه الايام عن وجود نية لتشكيل قائمة موحدة لفتح وحماس لخوض الانتخابات القادمة ان تمت وامل ان لا تكون هذه الانباء صحيحة لان معنى هذا ان يتكرس الانقسام ويتجذر بين شطري الوطن وتستمر معاناة الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة تحت ستار ديموقراطية زائفة تقفز على ارادة الشعب وطموحاته في بدء عهد جديد من الانفراج السياسي والاجتماعي واحترام حقوقه المشروعة في حياة كريمة خالية من كل اشكال الفساد والمعاناة والقهر والظلم.

وأضاف: بالتأكيد سيتصدى هذا الشعب بكل قوة لمثل هذه الافكار والخطط ان تحقق وجودها.

وتمنى الأغا أن يراجع الجميع حساباتهم، والدخول في انتخابات حرة وديموقراطية حقيقية تليق بهذا الشعب العظيم ويستطيع من خلالها مواجهة كافة التحديات الماثلة امامه في هذه الفترة العصيبة من تاريخه وينتصر عليها.



