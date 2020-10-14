نادي الأسير: الأسير الأخرس قد يتعرض لانتكاسة تؤدي استشهاده

أكد رئيس نادي الاسير، قدري فارس، أن صحة الأسير ماهر الأخرس كل دقيقة تمر عليه هي أصعب من سابقاتها ما يجعله أقرب إلى لحظة استشهاده.

وقال فارس لـ"إذاعة القدس"، إن كثير من الأطباء أفادوا أن أي أسير مضرب قد يتعرض لانتكاسة قد تؤدي لاستشهاده.

وأضاف أن محاكم الاحتلال أداة تعمل بتوصيات الشاباك، مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال بالإضافة إلى محاكمه تتعنت في قضايا الأسرى.

وأوضح فارس، أن الحملة المساندة لإضراب الأسير ماهر لا تقل أهمية عن إضراب الأسير نفسه الأمر الذي يساعد في انتصاره.

وشدد على أنه يجب تسليط الضوء على إضراب الأسير الأخرس وعدم حرف مسار قضيته في قضايا جانبية.