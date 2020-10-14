ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

جيش الاحتلال يكشف عن استهداف مواقع للجيش السوري في عمليةٍ سرية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 14:11 - 14 أكتوبر 2020
جيش الاحتلال الإسرائيلي في الجولان المحتل جيش الاحتلال الإسرائيلي في الجولان المحتل
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء عن "عملية سرية" استهدفت الشهر الماضي مواقع للجيش السوري في هضبة الجولان السورية المحتلة.

وذكر المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي عبر "تويتر"، أن "قوات إسرائيلية اقتحمت ودمرت في ليلة 21 سبتمبر، موقعين متقدمين تابعين للجيش السوري في منطقة فض الاشتباك شرق السياج الأمني شمال هضبة الجولان".

وحسب أدرعي، فإن "الجيش السوري كان يستخدم المواقع المدمرة بهدف الاستطلاع والأمن الروتيني".

وزعم المتحدث الإسرائيلي، أن العملية جاءت ردا على ما وصفه بخرق الجيش السوري لاتفاق فض الاشتباك الذي يحظر عليه التموضع العسكري في منطقة الفصل.

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات