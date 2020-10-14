فصائل المقاومة تدين اعتداء أجهزة أمن السلطة على المتضامنين في الصليب

دانت فصائل المقاومة الفلسطينية اليوم الأربعاء 14/10/2020، بشدة ما قامت به أجهزة أمن السلطة من اعتداء آثم على المعتصمين داخل مقرات اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدن جنين ورام الله وطولكرم بالضفة المحتلة.

وأكدت فصائل المقاومة، في بيان صحفي، أن فض الاعتصام الداعم للأسير المضرب عن الطعام ماهر الأخرس، واستخدام القوة مع المعتصمين والاعتداء عليهم بالضرب والسحل عمل مرفوض ويخدم مصالح الاحتلال في اخماد الصوت الداعم لإضراب الأسير الاخرس.

وأشارت الفصائل إلى أنه في ظل أجواء المصالحة الإيجابية والحديث عن القيادة الموحدة للمقاومة الشعبية ضد الممارسات الصهيونية ضد الأرض والانسان الفلسطيني، تصر الأجهزة الأمنية على المضي بسلوكها اللاوطني متجاوزة الكل الوطني وتقوم بقمع المعتصمين والمتضامنين مع الأسرى في جنين ورام الله وطولكرم.

وأكدت الفصائل، أن تزامن هذا الاعتداء مع دخول إضراب الأسير الأخرس يومه الثمانين، والتدهور الخطير الذي طرأ على صحته وتنكر الاحتلال لمطالبه العادلة يثبت أن السلطة مازالت تمارس التعاون الأمني البغيض بكل حذافيره على أرض الواقع.

وقالت الفصائل في بيانها:" كان الأولى بالسلطة والتى لم نسمع من قادتها صوت واحد يدعم او يساند او يتحرك من اجل الاسير ماهر الاخرس ان تقوم بالضغط على الاحتلال من اجل حل قضية الاسير الاخرس وليس قمع وسحل المعتصمين معه."

ودعت، أبناء شعبنا لأكبر حملة دعم واسناد للأسير ماهر الاخرس وكافة أسرانا الأبطال ، ونطالب المؤسسات الدولية والحقوقية بالتدخل العاجل لإنقاذ حياته والافراج عنه.