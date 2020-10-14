بيان للجهاد الإسلامي يوضح تفاصيل الحدث المؤسف الذي وقع شرق خانيونس

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا "

بيان صار عن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

حول الحدث المؤسف الذي وقع شرق محافظة خانيونس فجر اليوم

تعبر حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين عن أسفها ورفضها الشديدين للحادث الذي وقع فجر اليوم في مسجد الأنصار شرق محافظة خانيونس.

وإذ تعرب الحركة عن اعتذارها وأسفها للمصلين في المسجد وأهالي الحي ولعموم الرأي العام، فإنها تؤكد أن ما حدث هو تصرف غير مسؤول، وأن الحدث برمته قيد المتابعة والمعالجة داخل الأطر الحركية والتنظيمية ومع الجهات ذات العلاقة، وسيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لمحاسبة كل من تسبب في الحادث وأسبابه.

وستقوم الحركة في محافظة خانيونس بمتابعة الأمر وعمل كل ما يلزم احقاقا للحق وارضاءً لأهلنا.

إننا في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين سنبقى دوماً كما عهدنا أبناء شعبنا صمام أمان للسلم الأهلي والمجتمعي، وسنحمي طهارة السلاح الذي يحمله مجاهدونا لمقاومة العدو والرد على جرائمه وعدوانه.

" وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهْدِ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْـُٔولًا "

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

الأربعاء 27 صفر 1442هـ، 14 أكتوبر 2020م