المطالبة بتنفيذ حكم بطلان انتخابات العاملين في جامعة الأزهر

طالب مجلس نقابة العاملين بجامعة الأزهر بغزة، إدارة الجامعة ومجلس أمنائها بتنفيذ حكم القضاء بخصوص بطلان وعدم قانونية انتخابات نقابة العاملين التي جرت في شهر أغسطس الماضي.

وكان مجلس نقابة العاملين بالجامعة لجأ للقضاء في موضوع مجلس نقابة العاملين والاعتداء الذي حصل على صلاحيات الجمعية العمومية صاحبة السيادة الوحيدة في تقرير وتشكيل لجنة الانتخابات.

وقررت المحكمة أمس الثلاثاء، وقف كل ما نتج وما ترتب على انتخابات نقابة العاملين بالجامعة الدورة (25) من آثار وإجراءات وخطوات بما فيها نتائج هذه الانتخابات حتى موعد الجلسة القادمة بتاريخ 2 نوفمبر القادم.

ودعا مجلس نقابة العاملين بالجامعة إلى أن يكون الحوار سمة المرحلة القادمة، على وعد الذهاب لعقد الجمعية العمومية في أقرب فرصة حسب تعليمات السلامة لجائحة كورونا.