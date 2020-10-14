السياحة الوافدة إلى "إسرائيل" تهوي

تحت ضغوطات تفشي جائحة كورونا، تراجعت السياحة الوافدة إلى "إسرائيل" خلال الشهور التسعة الماضية من العام الجاري ، بنسبة 76.5 بالمئة.

غالبية دول العالم اتخذت إجراءات وقيودا صارمة منذ مارس/ آذار الماضي، للوقاية من تفشي الفيروس، شملت غلق الحدود وتعليق لحركة الطيران الخارجي وفرض حجر إجباري في عشرات الاقتصادات عالميا.

مكتب الإحصاء" الإسرائيلي" قال ان عدد السياحة الوافدة سجلت 837 ألف سائح منذ مطلع العام الجاري، حتى نهاية سبتمبر/ أيلول الفائت.

وكانت السياحة الوافدة إلى إسرائيل سجلت 3.55 ملايين سائح في الفترة المقابلة من 2019.

وعقب تفشي الفيروس منذ يناير/ كانون الثاني 2020، فُرضت قيود تدريجية على دخول الأجانب من دول معينة إلى إسرائيل؛ واعتبارا من منتصف مارس الماضي، كان دخول الأجانب إلى إسرائيل محظورا بشكل شبه كامل.

وبحسب مكتب الإحصاء، فإنه لا يمكن دخول الأجانب إلى إسرائيل حاليا، إلا بموافقة استثنائية من وزارة السكان والالتزام بالدخول في حجر إلزامي لمدة 14 يوما.

وفي سبتمبر، بلغ عدد السياحة الوافدة 15.6 ألفا مقارنة مع 436.5 ألفا في الفترة المقابلة من العام 2019، منهم 99 بالمئة دخلوا البلاد جوا.

ومساء الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل 14 وفاة بفيروس كورونا منذ منتصف الليلة قبل الماضية، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 2040 حالة.

بينما بلغ إجمالي الإصابات في 24 ساعة المنتهية مساء الثلاثاء، 3112 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 296.215 ألف إصابة، منها 50.778 ألف إصابة نشطة