رئيس بلدية البريج يكشف سبب تزايد الإصابات في المخيم

كشف رئيس بلدية البريج أيمن دويك اليوم الأربعاء 14/10/2020، عن الأسباب الحقيقية لتزايد حجم الإصابات بشكل مفاجئ في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأوضح دويك، في حديث لـ"صوت القدس"، أنه تم تسجيل أمس 12 إصابة داخل المخيم، لافتاً إلى أن الإصابات الجديدة المتكشفة في البريج ناتجة عن إقامة بيت عزاء لأحد المواطنين دون اتخاذ أي إجراءات وقائية لازمة لمواجهة وباء كورونا.

وأكد دويك، أنه منذ بداية أزمة انتشار وباء كورونا تم تشكيل خلية أزمة لمتابعة كافة التطورات وتقديم الخدمات للمواطنين، لافتاً إلى أن لجنة الطوارئ المركزية والفصائلية على اجتماع دائم لمتابعة كافة التطورات في مخيم البريج.

وبين، أن البلدية كانت تناشد المواطنين في البريج بشكل دائم الالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة وباء كورونا الأمر الذي أتى بثماره وعدم تسجيل إصابات كبيرة في المخيم.

وأشار دويك إلى أنه تم وضع عدة سيناريوهات لمواجهة انتشار الوباء في مخيم البريج من ضمنها إعادة إغلاق المخيم بشكل كامل.

وقال دويك:"اللجنة المركزية للطوارئ على مستوى قطاع غزة أبلغتنا أنه لا داعي لإغلاق مخيم البريج بشكل كامل والأمور تحت السيطرة عقب اكتشاف مصدر الإصابات الجديدة."

وأضاف: "تم اتخاذ بعض الإجراءات مثل إغلاق المدارس والمساجد ووضع حواجز على المداخل الرئيسية للبريج مع توفير نقاط تعقيم على المداخل."