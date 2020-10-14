ما مصير من حجبت اسمائهم من مخصصات التنمية الاجتماعية وسبب تأخر الصرف ؟

أكد لؤي المدهون مفوض عام وزارة التنمية الاجتماعية بغزة اليوم الاربعاء 14/10/2020 ، انه لم يتم حتى اللحظة يتم تحديد موعد صرف شيكات الشؤون الإجتماعية لعدم توفر الأموال، معتبراً ان الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية سبب تأخير صرف شيكات الشؤون

وقال المدهون خلال تصريحات ل"صوت القدس" انه تم حتى اللحظة توفير جزء كبير من الأموال وجاري العمل على توفير المزيد من قبل المانحين لنتمكن من صرف شيكات الشؤون الاجتماعية.

وبين المدهون انه تم إعادة عدد كبير من الأسماء التي تم حجبها سابقاً، موضحاً انه في كل دورة لصرف شيكات الشؤون الاجتماعية يتم إضافة أسماء جديدة وحذف أخرى.

وقال :" من يتظلم على حذف اسمه من شيكات الشؤون التقدم بتظلم وتقديم الأدلة التي تثبت أحقيته".