قوى ومؤسسات حقوقية ومجتمعية تشارك في خيمة التضامن مع الأسير الأخرس

تواصل القوى والمؤسسات الحقوقية والمجتمعية وذوو الأسرى اليوم الأربعاء 14/10/2020، المشاركة في الاعتصام المفتوحة وخيمة التضامن المقامة أمام اللجنة الدولية للصليب الأحمر تضامناً مع الأسير ماهر الأخرس.

ويواصل الأسير الأخرس، إضرابه عن الطعام لليوم الـ80 على التوالي، بعد رفض محكمة الاحتلال الإفراج عنه، حيث بدأ الأسرى في السجون الإضراب عن الطعام تضامناً معه.

من ناحيته، طالب وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، المؤسسات الدولية وفي مقدمتها الصليب الاحمر الدولي التدخل الفوري لإنقاذ حياة الأسير الأخرس.









