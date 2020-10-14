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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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قوى ومؤسسات حقوقية ومجتمعية تشارك في خيمة التضامن مع الأسير الأخرس

  • فلسطين اليوم - غزة - متابعة
  • 11:28 - 14 أكتوبر 2020
اعتصام الصليب الأحمر اعتصام الصليب الأحمر
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تواصل القوى والمؤسسات الحقوقية والمجتمعية وذوو الأسرى اليوم الأربعاء 14/10/2020، المشاركة في الاعتصام المفتوحة وخيمة التضامن المقامة أمام اللجنة الدولية للصليب الأحمر تضامناً مع الأسير ماهر الأخرس.

ويواصل الأسير الأخرس، إضرابه عن الطعام لليوم الـ80 على التوالي، بعد رفض محكمة الاحتلال الإفراج عنه، حيث بدأ الأسرى في السجون الإضراب عن الطعام تضامناً معه.

من ناحيته، طالب وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، المؤسسات الدولية وفي مقدمتها الصليب الاحمر الدولي التدخل الفوري لإنقاذ حياة الأسير الأخرس.الصليب الأحمراعتصام الصليب الأحمر
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