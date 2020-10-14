نائب فلسطيني :"الإنقسام افقدنا البوصلة ونحتاج لإصلاح شامل بعيداً عن المحاصصة

أكد النائب ماجد أبو شمالة عضو المجلس التشريعي الفلسطيني أن أي اتفاق على الساحة السياسية يسهم في تصحيح الأوضاع الراهنة ويقرب من الوحدة الوطنية هو “اتفاق مبارك” يستحق الدعم والمساندة.

وانتقد النائب أبو شمالة ما وصفه بالمشهد المكرر بإعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس على منبر الأمم المتحدة إصدار مرسوم بمجرد عودته لإجراء الانتخابات، ولا تنجز الانتخابات.

وأضاف “علينا أن نعترف بأن الانقسام مع الأسف الشديد أفقدنا البوصلة فأن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي والانتخابات وتجديد الشرعيات وحدها ستعيد القرار للشعب الفلسطيني الذي سيعيد الجميع إلى القدس وفلسطين”.

ولفت ان الوضع الفلسطيني لا يحتمل كلفة إجراء ثلاث انتخابات متعاقبة، مطالبا بإجراء الانتخابات بشكل متزامن (التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني) وفق اتفاق وثيقة الأسرى التي نصت على إجراء انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن والتوافق حيثما يتعذر إجراء هذه الانتخابات.

وأضاف أبو شمالة أن الواقع الفلسطيني كاملا يحتاج إلى إصلاحات حقيقية يجب أن تشارك بها كافة القوى الوطنية والإسلامية بعيدا عن المحاصصة والمصالح الآنية والشخصية سواء مؤسسات السلطة أو مؤسسات منظمة التحرير.

شدد على ضرورة أن يعتمد البرنامج الوطني وثيقة الأسرى التي توافق عليها الكل الفلسطيني دون استثناء.