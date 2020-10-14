كورونا حول العالم: الإصابات تتجاوز 38 إصابة

تجاوز عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 في العالم 38 مليون حالة، وفقا لمركز علوم وهندسة النظم بجامعة جونز هوبكنز.

وأوضحت البيانات الصادرة عن المركز أن إجمالي الإصابات العالمية وصل إلى 38006121 مع ما مجموعه 1083875 حالة وفاة في جميع أنحاء العالم حتى الساعة 6:24 مساء بالتوقيت المحلي (2224 بتوقيت غرينتش).

وسجلت الولايات المتحدة 7850829 حالة إصابة و215775 حالة وفاة، وكلاهما الأعلى في جميع أنحاء العالم، فيما احتلت الهند المرتبة الثانية على مستوى العالم بـ7175880 حالة، وسجلت البرازيل ثالث أكبر حصيلة من حيث عدد الحالات في العالم بـ5103408 حالة وثاني أكبر عدد من الوفيات بـ150689 حالة.

ووفقا للإحصاء، فإن إجمالي عدد الحالات في البلدان الثلاثة الأولى مجتمعة يمثل أكثر من نصف عدد الحالات العالمية.

وتشمل الدول التي سجلت أكثر من 820 ألف حالة إصابة أيضا روسيا وكولومبيا والأرجنتين وإسبانيا وبيرو والمكسيك، في حين تشمل الدول الأخرى التي سجلت أكثر من 36 ألف حالة وفاة الهند والمكسيك وبريطانيا وإيطاليا، وفقا للمركز.