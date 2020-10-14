مؤسسات الأسرى: الاحتلال اعتقل "341" فلسطيني خلال شهر أيلول 2020

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات الاعتقال بحق الفلسطينيين، ووفقاً لعمليات الرصد والمتابعة التي قامت بها المؤسسات، فقد اعتقلت قوات الاحتلال (341) فلسطينيً/ةً من الأرض الفلسطينية المحتلة خلال شهر أيلول / سبتمبر 2020، من بينهم (32) طفلاً، وثلاث سيدات.

وتُشير مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان (هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين، ونادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز معلومات وادي حلوة – سلوان)؛ ضمن ورقة حقائق صدرت عنها اليوم الأربعاء، إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت (117) مواطناً من القدس، و(25) مواطناً من رام الله والبيرة، و(80) مواطناً من الخليل، و(28) مواطناً من جنين، ومن بيت لحم (30) مواطناً، فيما اعتقلت (9) مواطنين من نابلس، ومن طولكرم (13) مواطناً، و(10) مواطنين من قلقيلية، و(6) مواطنين من أريحا، و(4) مواطنين من طوباس، و(4) مواطنين من سلفيت، بالإضافة إلى (15) مواطناً من غزة.

وبذلك بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال خلال شهر أيلول/ سبتمبر 2020، قرابة (4400) أسير/ ة، منهم (39) أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال قرابة (155) طفلاً، والمعتقلين الإداريين لما يقارب (350)، وبلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة (98) أمر اعتقال إداري، من بينها (41) أمراً جديداً، و(57) تمديد.

ويتضمن التقرير الصادر عن المؤسسات رصد لأهم سياسات الاحتلال التي نفذها بحق الأسرى والمعتقلين خلال شهر أيلول/ سبتمبر 2020

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