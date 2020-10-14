حالتا وفاة و٧٤ اصابة بفيروس "كورونا" في القدس وفتح نقاط الفحص في شعفاط اليوم

أعلن الدكتور علي الجبريني عضو وحدة مكافحة كورونا في القدس عن تسجيل حالتي وفاة اليوم جراء المضاعفات التي يسببها فيروس كورونا.

وقال الدكتور الجبريني ان الحالتين تعودان لمسنتين من صورباهر وحي الصوانة ، ليرتفع عدد الوفيات بذلك منذ بداية الجائحة الى ٧٨ مقدسيا في حين تم اليوم تسجيل ٣٨ إصابة ويوم امس ٣٦ إصابة .

وأضاف الطبيب المقدسي الجبريني انه تم الاعلان اليوم وامس عن تعافي ٦٧ حالة ، لينخفض بذلك عدد الحالات النشطة الى ٦٤١.

ودعا الجبريني المقدسيين ومن تظهر عليه أعراض الى إجراء الفحوصات دون قيود في محطتي الفحص الشيخ جراح وجبل المكبر ؛مشيرا الى اعادة فتح نقطة مخيم شعفاط للفحوصات اعتبارا اليوم الاربعاء حتى السبت القادم من الثانية بعد الظهر لغاية العاشرة ليلا .

ودعا الطبيب الجبريني الى الالتزام بالتعليمات الصحية والتعاطي بايجابية مع اجواء التفاؤل الحذر، وإنخفاض الاصابات مشيراً أنه لا يوجد حالياً اي حي او بلدة عربية في القدس ضمن المناطق المصنفة حمراء، وتسجيل عدة بلدات مقدسية كمناطق خضراء وصفراء.