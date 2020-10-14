اسعار الخضروات والدواجن في غزة اليوم الاربعاء

تشهد أسعار الخضروات والفواكه اليوم الأربعاء 14/10/2020، ارتفاع على الأسعار، في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية في قطاع غزة وانتشار فيروس كورونا.

وزارتا الزراعة والاقتصاد تواصلان مراقبة السوق والعمل على تثبيت الأسعار، في ظل محاولة بعض التجار في القطاع رفع الأسعار خلافاً للمتفق عليه، في ظل جائحة كورونا.

وفيما يلي أسعار الخضروات والدواجن اليوم الاربعاء 14/10/2020

بندورة: 1ك = 4 شيكل

خيار: 1ك = 2 شيكل

خيار بلدي: 1ك = 3 شيكل

باذنجان: 1ك = 1 شيكل

بصل: 1 ك = 2.5 شيكل

بطاطا: 5 ك = 10 شيكل

ليمون: 1ك = 2 شيكل

بامية بلدية: 1ك = 7 – 8 شيكل

ملوخية: 1ك = 2.5 شيكل

لوبيا: 1ك = 5 شيكل

فلفل: 1ك = 3 شيكل

فلفل رومي: 1ك = 3 شيكل

افوكادو: 1ك = 6 شيكل

جزر: 1ك = 2 شيكل

أسعار الفواكه اليوم الاربعاء 14/10/2020

التين: 1ك = 5 شيكل

الموز: 1ك = 6 شيكل

تفاح: 1ك = 4 شيكل

تفاح أمريكي: 1ك = 7 شيكل

مانجا هندية: 1ك = 3 شيكل

أجاص: 1ك = 4 شيكل

بلح أصفر: 1ك = 5 – 7 شيكل

أسعار الدواجن واللحوم اليوم الاربعاء 14/10/2020

بيض: 10

دجاج: 11

لحمة: 36