سعر الذهب في فلسطين اليوم الاربعاء

تتابع وكالة "فلسطين اليوم" اسعار الذهب في فلسطين بشكل يومي ، حيث تشهد اسعار الذهب انخفاضاً ، وسط ارتفاع طفيف على اسعار الدولار والدينار اليوم الاربعاء 14/10/2020.
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل
الوحدة شيكل دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 206.63 شيكل $60.97
سعر الذهب عيار 22 189.41 شيكل $55.89
اسعار الذهب عيار 21 180.80 شيكل $53.35
اسعار الذهب عيار 18 154.97 شيكل $45.73
سعر الذهب عيار 14 120.53 شيكل $35.56
سعر الذهب عيار 12 103.31 شيكل $30.48
اسعار أوقية الذهب 6,426 شيكل $1,896
اسعار جنيه الذهب 1,446 شيكل $426.79
اسعار كيلو الذهب 206,627 شيكل $60,968
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في فلسطين بتاريخ Wednesday, October 14, 2020 07:48 AM بتوقيت دولة فلسطين
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
13 أكتوبر 206.46 180.66 154.85 120.44 103.23
12 أكتوبر 209.34 183.18 157.01 122.12 104.67
11 أكتوبر 209.77 183.56 157.33 122.37 104.89
10 أكتوبر 209.78 183.56 157.34 122.37 104.89
9 أكتوبر 209.53 183.34 157.15 122.22 104.76
8 أكتوبر 206.67 180.84 155.01 120.56 103.34
7 أكتوبر 206.60 180.78 154.95 120.52 103.30
6 أكتوبر 206.87 181.01 155.15 120.67 103.43
5 أكتوبر 209.47 183.29 157.10 122.19 104.73
4 أكتوبر 209.53 183.35 157.15 122.23 104.7