الأسير الأخرس يدخل يومه الـ "80" في الإضراب وسط تدهور خطير على صحته وتفاعل التضامن

يدخل الأسير ماهر الاخرس اليوم الأربعاء 14/10/2020 ، يومه الثمانين في الإضراب المفتوح عن الطعام احتجاجًا على استمرار اعتقاله الإداري وسط تأكيدات على تدهور حالته الصحية بشكل خطير جداً .

رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، كشف عن تدهور جديد طرأ على حالة الأسير ماهر الأخرس ، حيث فقد قدرته على النطق بعد أن كان يتحدث بصعوبة بالغة ، مضيفاً: ان "الأسير حالياً يدخل في نوبات غيبوبة متقطعة وهو ما يعني أن تدهورا جديدا طرأ على حالته التي باتت تسوء بشكل أسرع وأكبر".

يُشار إلى أن الفصائل كافة تتابع قضية الاسير ماهر الاخرس بقلق شديد على حياته بسبب تعنت ادارة مصلحة السجون الاسرائيلي باستمرار اعتقاله الاداري.

وكانت قوات أجهزة أمن السلطة اقتحمت مساء اليوم الأربعاء مقري الصليب الأحمر في مدينتي رام الله وجنين بالضفة الغربية المحتلة واعتدت على المتضامنين كافة مع الاسير ماهر الأخرس المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ80.

واستنكرت حركة الجهاد الاسلامي قيام عناصر من الاجهزة الأمنية التابعة للسلطة برام الله بالاعتداء على المعتصمين في مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وإخراجهم بالقوة.

و ادانت الحركة بشدة ما قامت به هذه الاجهزة من سحل لأسرى محررين في الشارع أمام المقر، حيث كانوا يعتصمون تضامناً مع الأسير ماهر الأخرس الذي يخوض اضراباً مفتوحاً عن الطعام لأكثر من 80 يوماً احتجاجاً على اعتقاله الاداري في سجون الاحتلال.