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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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لجنة الدفاع عن الاخرس: الاعتداء على المعتصمين جريمة بحق الاسرى والثوابت الوطنية

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 07:32 - 14 أكتوبر 2020
ماهر الاخرس ماهر الاخرس
تقارير
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استنكرت اللجنة الشعبية للدفاع عن ماهر الأخرس مساء الثلاثاء، اعتداء أجهزة أمن السلطة على المعتصمين المساند للمعتقل المضرب عن الطعام ماهر الاخرس داخل مقرات الصليب الأحمر في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت اللجنة الشعبية، في بيان لها وصل فلسطين اليوم نسخة عنه: "إن هذا الإجراء المدبر والمخطط له هو جريمة بحق الأسرى وبحق الثوابت الوطنية والإجماع الوطني وعمل غير وطني".

وأضافت اللجنة: "من ارتكبوا تلك الجريمة بالاعتداء على الاسرى المحررين وسحلهم هم خارجون عن الصف الوطني ويجب محاسبتهم ومحاكمتهم"

ودعت اللجنة أبناء شعبنا في كل مكان للاستمرار في الاعتصامات والفعاليات خاصة أمام المؤسسات الدولية والحقوقية، لمساندة الاسير ماهر الأخرس وهو يدخل يومه ال 80 في معركة الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

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