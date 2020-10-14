أول تعليق من زوجة الاسير الاخرس لاعتدا السلطة على المعتصمين في مقرات الصليب

علقت زوجة الاسير ماهر الاخرس المضرب عن الطعام لليوم الـ80 على التوالي في سجون الاحتلال الاسرائيلي على اعتداء اجهزة امن السلطة على المعتصمين داخل مقرات الصليب الاحمر بالضفة الغربية.

وقالت "أم إسلام" مساء الثلاثاء: "ما لنا نراكم كالأسود تفضون المعتصمين وعند اعتقال زوجي أو اعتقال أي فلسطيني تدخلون جحوركم ولا تخرجون بوجودهم؟!".

وأضافت: "بعد ايصال زوجي رسالته للعالم وكشف الغطاء عن اجرام الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني، تأتون لإعطائهم المبررات على افعالهم"

وأشارت إلى أنه طوال اضراب زوجها ماهر عن الطعام لم نسمع لأجهزة أمن السلطة صوتًا واحدًا يساند أو يدعم زوجها بمعركة الاضراب عن الطعام، قائلة: "الأن تقمعون من ينصره ويسانده ،فعلاً إنّكم غير قادرين على جرح مشاعر العدو".

وأضافت: "لا نريد منكم خيراً ولا شراً وألا لعنة الله على الظالمين".

يُشار إلى أن اجهزة أمن السلطة اعتدت على المعتصمين داخل مقرات الصليب وطردتهم بالقوة فيما صادرت ممتلكاتهم التي كانوا يستخدمونها خلال الاعتصام من "فراش واغطية".

وكان عدد من النشطاء والاسرى المحررين اعتصموا داخل مقرات الصليب الاحمر تضامنًا ودعمًا للأسير ماهر الاخرس في معركته المفتوحة للإضراب عن الطعام حتى نيل الحرية من سجون الاحتلال الإسرائيلي.