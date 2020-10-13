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مهجة القدس تستنكر الاعتداء على المعتصمين داخل مقرات الصليب الاحمر بالضفة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 23:55 - 13 أكتوبر 2020
مهجة القدس مهجة القدس
تقارير
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استنكرت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والاسرى مساء الثلاثاء اعتداء اجهزة امن السلطة على المعتصمين في مقرات اللجنة الدولية للصليب الاحمر في "رام الله وجنين وطولكرم" بالضفة الغربية المحتلة.

وادانت المؤسسة في بيان مقتضب لها، اخراج اجهزة امن السلطة للمعتصمين بالقوة وسحل الاسرى المحررين في الشوارع وأمام مقر الصليب الاحمر.

يذكر أن عدد من النشطاء والاسرى المحررين قرروا الاعتصام داخل مقرات اللجنة الدولية للصليب الاحمر في رام الله وجنين وطولكرم دعما واسنادًا للأسير المجاهد ماهر الأخرس الذي يخوض معركة الاضراب المفتوح عن الطعام لليوم الـ 80 على التوالي احتجاجًا على اعتقاله الاداري في سجون الاحتلال.

 

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