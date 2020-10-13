الشيخ عدنان يحمل الرئيس عباس مسؤولية الاعتداء على المتضامنين مع الاسير الاخرس

حمل القيادي في حركة الجهاد الاسلامي الشيخ خضر عدنان، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس المسؤولية الكاملة عن اعتداء اجهزة أمن السلطة على المتضامنين مع الاسير ماهر الاخرس داخل مقر الصليب الأحمر.

وأكد القيادي عدنان في تصريحات لـ"فلسطين اليوم" أن ما قامت به اجهزة أمن السلطة برام الله من قمع للمعتصمين معيب جدًا خاصة في ظل معركة الاضراب عن الطعام الذي يخضوها الاسير ماهر ضد ادارة مصلحة السجون.

وأوضح الشيخ خضر، أن جميع المعتصمين في كل مكان على قلب رجل واحد ولن يتركوا التضامن مع الاسير ماهر الاخرس.

ودعا الشيخ عدنان القوى الوطنية والاسلامية في قطاع غزة للدخول إلى مقر الصليب الاحمر في غزة حتى استخراج مواقف داعمة ومساند للأسير ماهر الاخرس في معركة الاضراب عن الطعام ضد سجان الاحتلال الاسرائيلي.

يُشار إلى أن قوات امن السلطة اقتحموا مقري الصليب الأحمر في مدينتي رام الله وجنين بالضفة الغربية المحتلة واعتدت على المعتصمين داخل المقر والذين تضامنوا مع الاسير ماهر الأخرس المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 40.

وأفاد مراسلنا أن قوات أجهزة أمن السلطة اقتحموا مقري الصليب الاحمر وطردوا جميع المتضامنين مع الاسير الاخرس وصادروا كافة ممتلكاتهم من "أغطية وفراش".