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إصابة العشرات من جنود الاحتلال بالكورونا

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 22:57 - 13 أكتوبر 2020
جنود الاحتلال جنود الاحتلال
تقارير
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أعلن الناطق بلسان جيش الاحتلال عن إصابة العشرات من جنود الجيش بفيروس الكورونا بالعديد من الوحدات القتالية.

وذكر الناطق العسكري أن 102 من الجنود أصيبوا بالكورونا داخل المعسكر "80" التابع لهيئة التدريب العسكري وجرى نقلهم للحجر الصحي.

في حين أعلن عن إصابة 36 جندي من سلاح البحرية خلال تواجدهم على متن إحدى السفن الحربية ويجري عمل خارطة وبائية لحصر المخالطين.

وعلى صعيد الوحدات الخاصة اعلن الناطق العسكري عن إصابة 27 جندي من وحدة المستعربين " دوفدوفان" بالكورونا وذلك في اعقاب قيام احد الضباط بالصلاة في كنيس خلافاً للتعليمات وإصابته هنالك بالفيروس ومن ثم نقله لطاقمه.

في حين ارتفع بذلك عدد المصابين النشطين بالكورونا في صفوف الجيش الى حوالي 1600 جندي من بينهم حالة خطرة وعدة حالات متوسطة والغالبية مصابون بشكل طفيف ، بينما يتواجد قرابة 10 آلاف في الحجر الصحي.

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