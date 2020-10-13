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أخرجهم بالقوة..

أمن السلطة يقتحم مقري الصليب في رام الله وجنين ويعتدي على المتضامنين مع الاسير الاخرس

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 22:48 - 13 أكتوبر 2020
مواجهات بين اجهزة امن السلطة ومسلحين في جنين مواجهات بين اجهزة امن السلطة ومسلحين في جنين
تقارير
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اقتحمت قوات أجهزة أمن السلطة مساء اليوم الأربعاء مقري الصليب الأحمر في مدينتي رام الله وجنين بالضفة الغربية المحتلة واعتدت على المتضامنين كافة مع الاسير ماهر الأخرس المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 40.

وأفاد مراسلنا أن قوات أجهزة أمن السلطة اقتحموا مقري الصليب الاحمر وطردوا جميع المتضامنين مع الاسير الاخرس وصادروا كافة ممتلكاتهم من "أغطية وفراش".

وقال المحرر بلال ذياب لـ "فلسطين اليوم": إن مجموعة كبيرة من رجال أمن السلطة عددهم 30 عنصر بلباس عسكري ومسلحين بمسدسات اقتحموا مقر الصليب الاحمر في رام الله وقاموا بطردهم بالقوة".

وأضاف ذياب: "كان هناك عدد كبير من النشطاء والمتضامنين ومن بينهم الشيخ خضر عدنان والمحرر محمد علان وفجأة اقتحم رجال السلطة مقر الصليب الاحمر وقطعوا التيار الكهربائي عن المنطقة بالكامل.

وتابع قوله: "رفضنا الخروج من مقر الصليب الأحمر فقاموا بإخراجنا بالقوة وصادروا كافة امتعتنا "الفراش والاغطية" وقاموا بملاحقتنا من مقر الصليب حتى منزل الاسير أحمد سعدات.

وأفاد مراسلنا في رام الله أن كافة المتضامنين الذين لاحقتهم قوات اجهزة الامن يفكرون بعقد مؤتمر صحفي على دوار المنارة للحدث عما حصل معهم في داخل الصليب.

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