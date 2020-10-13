رئيس بلدية البريج: زيادة حالات كورونا ناتجة عن الاستهتار وعدم وعي المواطنين

أكد رئيس بلدية البريج المهندس أيمن دويك أن الوضع في المخيم ما زال تحت السيطرة وزيادة الحالات ناتجة عن الاستهتار وعدم وعي المواطنين وعدم التزامهم بالتعليمات الصحية

وذكر م.دويك أن زيادة الحالات ناتجة عن مخالطين من خارج المخيم في أحد بيوت العزاء حيث ثم عزلهم وهي ١٢ حالة في أماكن الحجر الصحي وكذلك حجر أسرهم داخل منازلهم مع وجود قوة شرطية وتوفير لهم بعض الاحتياجات الإغاثية من خلال بعض المؤسسات وإغلاق تام للأماكن المنتشرة فيها الوباء

وبخصوص منع التجوال أوضح المهندس دويك ان منع التجوال فرض من هذه الليلة من الساعة الثامنة مع إغلاق جميع مداخل المخيم لمنع دخول وخروج السيارات الا للضرورة القصوى اما نهارا فالحركة شبه عادية شرط الالتزام بالتعليمات وارتداء الكمامة ومنع التجمهر

ولفت المهندس دويك إلى أنه ثم اخد ٢٤٠ عينة عشوائية من المواطنين ستظهر نتائجها غدا ان شاء الله مشيرا إلى أن المساجد والمدارس ستبقى مغلقة وأن مستوصف البريج الواقع بجانب مسجد الفاروق سيبقى مفتوحا وكذلك عيادة الوكالة ستبقى مفتوحة لأصحاب الأمراض المزمنة

اما ما يتعلق بالتواصل مع وكالة الغوث بحكم انها المسؤول المباشر عن تقديم الخدمات للاجئين في المخيم قال رئيس بلدية البريج: "التواصل مع الوكالة مستمر منذ بداية الأزمة في جميع المجالات خاصة في تقديم الخدمات الإغاثية والعلاجية والنظافة وأنها ملزمة في هذه الظروف الصعبة ان تزيد من خدماتها خاصة تقديم المعونة الأسر المحجورة

وفي نهاية اللقاء أهاب المهندس دويك بالمواطنين الالتزام في البيوت ومنع الاختلاط والتجمهر وارتداء الكمامة والتعقيم المستمر والاستماع إلى ارشادات لجنة الطوارئ والجهات المختصة حفاظا على حياتهم وحتى نتمكن من الحد من انتشار هذا الفيروس لأنه لا سمح الله لو زاد عدد الحالات عن المألوف فلا مفر امام الجهات المختصة الا فرض منع التجوال ، متمنيا السلامة للجميع وسائلا المولى عز وجل أن يجنب هذا الشعب المرابط هذا الوباء والمرض مقدما شكره الجنود المجهولين في لجنة الطوارئ والجيش الأبيض والأجهزة الأمنية والمتطوعين والمؤسسات وكل من يقف ويساعد شعبه في هذه الظروف.