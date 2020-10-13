معروف: اجراءات جديدة في البريج واصابات مجهولة دقت ناقوس الخطر

أعلن رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، اتخاذ اجراءات عاجلة في مخيم البريج بعد اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا مجهولة المصدر، مؤكدًا أن تلك الاصابات دقت ناقوس الخطر في المخيم.

وقال معروف في تصريحات لإذاعة صوت القدس مساء اليوم الثلاثاء: "أجرت وزارة الصحة مسحات عشوائية في محافظات القطاع أدت لاكتشاف اصابات جديدة بفيروس كورونا مجهولة المصدر لا سيما في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأضاف: بعد اكتشاف اصابات مجهولة المصدر في "البريج"، تم "دق ناقوس الخطر"، والطلب من الأهالي زيادة الإجراءات الوقائية وعدم التحرك والتزام البيوت".

وأشار إلى أن وزارة الصحة ستعلن غداً عن المزيد من الإصابات داخل مخيم البريج، وما تم الاعلان عنه اليوم فقط ثماني إصابات خلال الــ 24 ساعة الماضية".

ولفت إلى أنه تم تقيد الحركة وحجر جميع المنازل التي تم اكتشاف الاصابات داخلها بشكل أساسي، بما في ذلك تطويق البؤرة التي تفشى بها الفيروس بمخيم البريج، ضمن النطاق الجغرافي التي توجد بها تلك المنازل.

ودعا معروف، المواطنين في كافة مناطق قطاع غزة لأخذ المزيد من تدابير السلامة والالتزام بالإجراءات الوقائية لأنها الضامن الوحيد لاجتياز هذه المرحلة.

وحول امكانية اغلاق شامل في قطاع غزة قال معروف: "فرضيات الإغلاق الشامل وشل الحركة في غزة، لا يمكن أن تستمر، ولذلك نعمل ضمن خطة التدرج لعودة دوران الحياة ضمن الضوابط الوقائية".