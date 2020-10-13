وفاة احد قادة حركة حماس في رفح بسبب مرض عضال

توفي مساء اليوم الثلاثاء أحد قادة حركة حماس في رفح جنوب قطاع غزة بسبب مرض عضال.

وأوضحت الحركة في بيان لها أن القائد المهندس ماجد جابر "أبو محمد" توفي بعد صراع مع مرض عضال ليلقى ربه صابرا محتسبا بعد رحلة طويلة من الدعوة والجهاد.

بيان نعي

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا

بكل آيات التسليم بقضاء الله وقدره

تنعى حركة المقاومة الإسلامية حماس في محافظة رفح

القائد المربي م. ماجد جابر أبا محمد

الذي وافته المنية مساء اليوم بعد صراع مع مرض عضال، ليلقى ربه صابرا محتسبا بعد رحلة طويلة من الدعوة والجهاد

إننا في حماس إذ ننعي القائد المربي الفاضل، فإننا نتقدم بخالص العزاء من عائلة جابر ومن عموم أبناء شعبنا، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان

حركة المقاومة الإسلامية حماس

‏الثلاثاء

26 صفر 1442هـ

13 أكتوبر 2020م