مصدر طبي اردني يحذر من قرار تسليم جثث المتوفين من كورونا لذويهم

حذر مصدر طبي أردني اليوم الثلاثاء، من خطورة قرار وزارة الصحة بتسليم جثث المتوفين بفيروس كورونا لذويهم ودفنها في المقابر العامة.

وقال المصدر وفقًا لروسيا اليوم: "إن خطورة القرار تعتمد على وعي المواطنين وأخذ الاحتياطات بالتعامل مع الجثامين منعا لانتشار الفيروس".

وبين المصدر أن "الخطورة تكمن في حال نقل أي جثمان إلى المسجد للصلاة عليه أو نقله للبيت كما جرت العادة عند شريحة واسعة من الأردنيين لوداعه وتقبيله من قبل ذويه".

وقال: "بعد صدور القرار الخطير من سيشرف على وفيات كورونا بعد كف يد الطب الشرعي عنها ومن سيضمن عدم الذهاب بالجثمان إلى المنازل والمساجد وعدم تقبيله، لتتنقل عدوى كورونا إلى أهله؟".

يُشار إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا في المملكة الأردنية تجاوز حاجز الـ26 ألفا، فيما بلغ عدد الوفيات 207 حالات في الاردن.