القدرة يكشف: الخطورة تكمن في ان اصابات البريج غير مرتبطة ببؤر سابقة

كشف د.أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أنه و من خلال جهود التقصي المستمرة في قطاع غزة تم اكتشاف 8 اصابات جديدة في مخيم البريج وسط القطاع، مؤكداً بأن الخطورة تكمن في انها غير مرتبطة ببؤر سابقة.

و أوضح القدرة في تصريح له مساء اليوم الثلاثاء أن اكتشاف بؤر جديدة في مخيم البريج يؤكد ان الوباء لازال يتفشى، مضيفاً: " نحتاج الى مزيد من الوقت والجهد والتعاون المجتمعي من أجل تثبيط الانتشار".

و أشار الى انه في عقب اكتشاف البؤر الجديدة في مخيم البريج تم تكثيف اجراءات التقصي وسحب العينات وتتبع الخارطة الوبائية، موضحاً أنه سيتم تقييم الحالة الوبائية في مخيم البريج وتحديد الخطوة المقبلة في ضوء نتائج الفحوصات.

و حذر من أن التراخي والاستهتار باجراءات الوقاية هو سبب رئيس في زيادة الاصابات وإحداث بؤر تفشي جديدة، مشدداً على أن وعي والتزام المواطنين بالضوابط الصحية هو رأس الحربة في مواجهة الجائحة.

و تابع القدرة قائلاً: "بقدر التزام الجميع وتحمل المسؤولية بقدر ما سيكون المجتمع في مأمن من خطر هذا الوباء".

و دعا الناطق باسم وزارة الصحة المواطنين الكرام الى الالتزام باجراءات الوقاية وحماية كبار السن والاطفال وذوي الامراض المزمنة وضعيفي المناعة والاشخاص ذوي الاعاقة من خطر نقل العدوى اليهم.