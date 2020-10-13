وقفة تضامنية مع الاسير ماهر الاخرس في كنيسة المهد بمدينة بيت لحم

نظم مجموعة من الاسرى المحررين في كنيسة المهد بمدينة بيت لحم مساء اليوم الثلاثاء، وقفة تضامنية مع الاسير ماهر الاخرس المضرب عن الطعام لليوم الـ79 على التوالي.

وشارك في الوقفة مجموعة من الاطفال يحملون صور الاسير ماهر الاخرس وسط كنيسة المهد ويهتفون "بالروح بالدم نفديك يا ماهر".

أحد المشاركين في الوقفة التضامنية قال: "رسالتنا واضحة هؤلاء هم ابنائنا وفلذات اكبادنا وحقهم علينا أن نقف إلى جانبهم وأن ننصرهم ونساندهم بكل ما نملك.

وأشار إلى أن ماهر الأخرس يخوض اليوم اضرابًا عن الطعام لوحده احتجاجًا على الاعتقال الاداري التعسفي، لافتًا إلى أن النصر سيكون حليف ماهر وأن القيد سينكسر تحت أقدام شباب وأشبال وزهرات فلسطين.

أما "أبو أحمد" وهو احد المشاركين في الوقفة قال: "كلنا مشاريع اشتباك مع العدو الصهيوني وماهر الاخرس اليوم يشكل حالة من حالات الاشتباك مع العدو".

وأضاف: "ماهر الاخرس يمثل ضمير الشعب الفلسطيني، ويوثق حالة من حالات الاشتباك الدائم مع العدو الصهيوني.

وكانت مصادر خاصة أكدت لفلسطين اليوم أن الاسير ماهر الاخرس في وضع صحي صعب جدًا لا سيما وأنه دخل في غيبوبة مساء اليوم ووضع الصحي يتدهور بشكل كبير.