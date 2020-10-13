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شاهد: فيديو انفجار اكبر قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية

  • فلسطين اليوم - بولندا
  • 21:08 - 13 أكتوبر 2020
انفجار اكبر قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية.PNG انفجار اكبر قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية.PNG
تقارير
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انفجرت مساء اليوم الثلاثاء أكبر قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية في بولندا تحت سطح البحر، خلال محاولة غواصي البحرية البولندية إبطال مفعولها.

وكانت السلطات البولندية أخلت أكثر من 750 شخصا من محيط المنطقة التي عثر فيها على القنبلة التي استخدمها سلاح الجو الملكي البريطاني وتزن نحو 5400 كيلوغرام منها 2400 كيلوغرام من المتفجرات.

ونقلت وكالة الأنباء البولندية الرسمية عن المتحدث باسم أسطول الدفاع الساحلي الثامن أن "عملية إبطال القنبلة تحولت إلى تفجير.. يمكن القول إنه تم إبطال مفعول القنبلة ولن تشكل أي تهديد... جميع الغواصين كانوا خارج منطقة الخطر".

وصرح متحدث باسم رئيس بلدية بلدة اشوينواويشتشه لوكالة الأنباء البولندية بأن "الانفجار لم يؤد لإصابة أحد بسوء أو وقوع أضرار في البنية التحتية".

وعثر على القنبلة خلال مشروع محطة للغاز المسال عام 2016 وتم تفجيرها اليوم الثلاثاء اثناء محاولة ابطال مفعولها.

 

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