لحظة إعلان "أبل" عن هاتفها "آيفون 12" الجديد

ينتظر جمهور وعشاق شركة "أبل" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، الإعلان عن أحدث هواتفها الذكية، المزمع أن يحمل اسم "آيفون 12".

ويمكن متابعة حدث "أبل" على الهواء مباشرة عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب" للفيديوهات، الذي سينطلق بعد أقل من ساعة من لحظة كتابة هذه السطور.

ومن المتوقع أن يشهد حدث "أبل" الليلة، الإعلان عن عدد من المنتجات، منها 4 طرازات جديدة من هواتف "آيفون"، بأحجام تتراوح من 5.4 بوصة إلى 6.7 بوصة، وعمل بعض منها بتقنية "الجيل الخامس"، بحسب موقع "ذا فيرج".

كما يتردد أن الهواتف الجديدة لن تأتي مرفقة بأجهزة شحن أو سماعات أذن.

ويزعم أن حدث "أبل" لليلة يشمل الإعلان عن سماعات رأس جديدة، وجهاز تتبع يسمى "إير تاغ" وجهاز "هو بود" أصغر وأرخص في السعر، وربما مفاجأة أو اثنتين أخرتين.

ونشر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص تقريرا حول قائمة أسعار كافة إصدارات هواتف "آيفون 12" المرتقب.

تبدأ هواتف "آيفون 12" من سعر 649 دولارا أمريكيا، وتصل حتى 1399 دولارا.

وجاءت تلك القائمة على النحو التالي:

- آيفون 12 ميني: نسخة الـ64 غيغابايت (649 دولارا) – نسخة الـ128 غيغابايت (699 دولارا) – نسخة الـ256 غيغابايت (799 دولارا).

- آيفون 12: نسخة الـ64 غيغابايت (749 دولارا) – نسخة الـ128 غيغابايت (799 دولارا) – نسخة الـ256 غيغابايت (899 دولارا).

- آيفون 12 برو: نسخة الـ128 غيغابايت (999 دولارا) – نسخة الـ256 غيغابايت (1099 دولارا) – نسخة الـ512 غيغابايت (1299 دولارا).

- آيفون 12 برو ماكس: نسخة الـ128 غيغابايت (1099 دولارا) – نسخة الـ256 غيغابايت (1199 دولارا) – نسخة الـ512 غيغابايت (1399 دولارا).

وتشير التقارير إلى هاتف "آيفون 12 ميني" سيكون ذو شاشة صغيرة بحجم 5.4 بوصة، فيما سيكون حجم الشاشة بنفس القياس في هاتفي "آيفون 12" و"آيفون 12 برو".

أما هاتف "آيفون 12 برو ماكس"، فسيكون بشاشة قياسها 6.7 بوصة، ليكون أكبر هواتف آيفون على الإطلاق.

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