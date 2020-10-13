سبب وقف روسيا التواصل مع الاتحاد الاوروبي

أوقفت روسيا الاتحادية اليوم الثلاثاء التواصل مع الاتحاد الأوروبي بشكل كامل وجاء ذلك على لسان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وأوضح لافروف أن سبب وقف روسيا التواصل مع الاتحاد الاوربي في حال لم يفهم الحاجة إلى محادثة تقوم على الاحترام المتبادل والشراكة.

وقال لافروف: "المسؤولون عن السياسة الخارجية في الغرب، لا يفهمون الحاجة إلى محادثة تتسم بالاحترام المتبادل، ربما يتعين علينا التوقف عن التواصل معهم لفترة من الوقت".

وأضاف: "خاصة وأن، أورسولا فون دير لاين، تقول: إن الشراكة الجيوسياسية مع الحكومة الروسية الحالية لا تعمل... فليكن لهم إذا ما أرادوا".

وجاءت تصريحات وزير الخارجية الروسي خلال العرض التقديمي عبر الإنترنت لتقرير "المدينة الفاضلة لعالم متنوع: كيف يستمر التاريخ"، لنادي "فالداي" الدولي للحوار.

وجاء في بيان أصدرته الخارجية الروسية الثلاثاء، أن لافروف شدد أثناء محادثاته مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والأمن الأوروبي جوزيب بوريل، على أن "تأجيج النعرات المعادية لروسيا في الاتحاد الأوروبي واختلاق مضايقات جديدة في علاقاته مع روسيا تحت ذرائع مصطنعة لا يخدم استقرار الوضع في أوروبا".