استنفار اسرائيلي على حدود غزة وانذارات ساخنة بنية الفصائل قصف "الغلاف"

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الاثنين، رفع حالة التأهب واليقظة في صفوف جنوده على حدود قطاع غزة خشية من قصف الغلاف بالصواريخ.

ووفقًا لإعلام الاحتلال الإسرائيلي فإن جيش الاحتلال، رفع حالة اليقظة لدى جنوده على حدود غزة بعد رصد تحركات خطيرة من عناصر داخل قطاع غزة

وأوضحت وسائل اعلام الاحتلال بأن إنذارات ساخنة وصلت إلى قيادة جيش الاحتلال بنية الفصائل في غزة بإطلاق صواريخ تجاه الغلاف.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال تواصل سياسة الاعتقال الاداري بحق الاسير المضرب عن الطعام ماهر الاخرس لليوم الـ 79 على التوالي الامر الذي دفع الفصائل في غزة لتهديد الاحتلال في حال استشهد الاسير.

ودعت الفصائل على مدار الـ 79 يومًا الماضية كافة المؤسسات الحقوقية والانسانية لا سيما اللجنة الدولية للصليب الأحمر للتدخل العاجل لإنقاذ الاسير ماهر الاخرس إلا أن تلك المؤسسات لم تتحرك مطلقًا.

وكانت وحدة برق الجهادية أعلنت الاستنفار في صفوف عناصرها لإطلاق البالونات الحارقة تجاه غلاف غزة بعد قرار محكمة الاحتلال بتأجيل الافراج عن الاسير ماهر الاخرس.