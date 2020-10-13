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اغلاق 3 مدارس في البريج بسبب كورونا

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 19:19 - 13 أكتوبر 2020
فتح مدارس غزة رغك كورونا فتح مدارس غزة رغك كورونا
تقارير
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أصدرت مديرية التربية والتعليم في محافظة الوسطى، مساء اليوم الثلاثاء، تنويهًا مهمًا بخصوص ارتفاع حالات الإصابة بـ"كورونا" في المحافظة.

وقالت المديرية، في تنويه للأهالي، أنه نظراً لزيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في مخيم البريج و حفاظاً على سلامة طلابنا و طالباتنا، فقد تقرر إغلاق مدارس ( مدرسة البريج الثانوية أ للبنات و البريج الثانوية ب للبنات، مدرسة فتحي البلعاوي الثانوية و الأساسية ) حتى إشعار آخر لحين صدور قرار جديد من الجهات المختصة.

يذكر أن المحافظة الوسطى شهدت اليوم الثلاثاء ارتفاعًا في أعداد المواطنين الذين تسجل إصابتهم بفايروس كورونا المستجد.

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