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الصحة و الداخلية تكشفان تطورات جديدة حول الحالة الوبائية بمخيم البريج

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 18:50 - 13 أكتوبر 2020
كورونا غزة كورونا غزة
تقارير
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اصدرت وزارتا الصحة و الداخلية في قطاع غزة مساء اليوم الثلاثاء بياناً صحفياً حول تطورات الحالة الوبائية في مخيم البريج، وسط قطاع غزة.

و أوضح البيان أنه في إطار المسوحات العشوائية المعتادة لفيروس كورونا التي تقوم بها وزارة الصحة في كافة مناطق قطاع غزة، تبين وجود ثمانية إصابات جديدة في مخيم البريج وسط قطاع غزة، مجهولة المصدر ولم يتم ربطها بحالات سابقة.

و أكد أنه بهذا الصدد فإنهما تكثفان إجراءات التقصي الوبائي من أجل تحديد مصدر الإصابات.

و دعا بيان الصحة و الداخلية المواطنين في تلك المنطقة إلى تقليل الحركة إلى أضيق نطاق، واتخاذ إجراءات الوقاية والسلامة بشكل كامل؛ حرصاً على السلامة العامة.

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