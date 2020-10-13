أبو صفية: ماتياس شمالي يعمل بانفراد لصالح صفقة القرن

دعا مسؤول ملف اللاجئين في الجبهة الشعبية د. بكر أبو صفية، إدارة الأونروا أن تأخذ دورها المباشر في غزة بتوزيع المعونات والأدوية والمعقمات على اللاجئين، تم بحث موضوع إعادة المفصولين وعمل البطالة وحماية العاملين من فايروس كورونا.

وأوضح بكر في حديث لإذاعة القدس، أن ماتياس شمالي مدير عمليات الأونروا، لديه فلسفة خاصة تتمحور حول تقليص خدمات الأونروا تماشيا مع "صفقة القرن".

وقال:" نحن نقف أمام ماتياس شمال الذي أصبح بدون مكان في غزة بسبب قراراته ويجب الوقوف أمامه من الكل الفلسطيني بشكل جاد.

وأضاف، أنه تم توجيه لماتياس بأن يقوم بوظيفة وكالة الغوث التي وجدت لأجلها وهي إغاثة وتشغيل اللاجئين. موضحاً أن ماتياس شمالي يعمل بمعزل من إدارة الأونروا ولديه خطة يتماها معها تماشيا مع صفقة القرن.

وكشف بكر، أن الأونروا في جميع مناطق عملها الخمس تقوم بواجباتها على أكمل وجه عدا إدارة الوكالة بغزة التي يقودها ماتياس شمالي بتجاوز صلاحياته الخدماتية إلى سياسية. ويقوم بتبرير إجراءاته بحجج غير منطقية حول تقليص أعمال وكالة الغوث.

وأوضح أن الخطورة في توحيد السلة الغذائية يعنى الاستغناء عن الموظفين وإلغاء دائرة البحث الاجتماعي.

ووجه ابو صفية، نداءً لمدراء الدوائر في الوكالة أنتم تحت المجهر الوطني ويجب عليكم رفع الصوت عاليا أمام سياسة الوكالة التي ينتهجها ماتياس.