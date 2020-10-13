إصابة كريستيانو رونالدو بفيروس "كورونا"

أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، إصابة نجم الكرة وهداف يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، بفيروس كورونا المستجد.

أصيب نجم وهداف يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو، اليوم الثلاثاء، بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، إصابة رونالدو بالفيروس، بعد خضوعه لفحص في وقت سابق، وظهرت النتيجة بالإيجابية.

وأكد الاتحاد، أن رونالدو لن يشارك في المباراة المقبلة، المقررة غدًا الأربعاء في لشبونة ضد منتخب السويد.

وأشار إلى أن اللاعب لم تظهر عليه اعراض الإصابة، وقد خضع للعزل الذاتي.

وحصل رونالدو على خمسة كرات ذهبية كأكثر لاعب أوروبي، وهو أول لاعب يفوز بأربعة أحذية ذهبية أوروبية. وقد فاز بـ 32 بطولة رسمية في مسيرته، من ضمنها سبعة ألقاب دوري.