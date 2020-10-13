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الاعلام العبري يزعم: المقاومة في غزة تطلق صاروخ اتجاه البحر

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 17:42 - 13 أكتوبر 2020
اطلاق صاروخ من غزة (ارشيف) اطلاق صاروخ من غزة (ارشيف)
تقارير
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زعمت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، بأن المقاومة في غزة أطلقت صاروخًا تجريبيًا اتجاه البحر.

وأشار موقع "مفزاك درومي" العبري، إلى أنه قبل حوالي نصف ساعة، أطلقت منظمة "حماس" صاروخا تجريبيا من قطاع غزة باتجاه البحر في إطار تطوير قدراتها العسكرية.

 

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