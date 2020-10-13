إصابة مستوطنين "إسرائيليين" بوباء جديد

أصيب اليوم الثلاثاء، 50 "إسرائيليًا" بمرض الفئران، وفق وزارة الصحة الاسرائيلية.

وأفادت الصحة الاسرائيلية، بأن نسبة كبيرة من المرضى أصيبوا بعد زيارتهم الجداول المائية في الشمال، حسبما أوردته القناة السابعة العربية.

وأوضحت أنه بعد التحقيقات الوبائية التي أجريت، يبدو أن المصابين تعرضوا للمياه الجارية في عدة جداول في الشمال.

وتقوم وزارة الصحة بأخذ عينات مياه من الجداول، كما وستتخذ تدابير لمنع المزيد من انتشار المرض.

ونبهت الصحة كافة بتجنب دخول مجاري الشمال في الوقت الحالي حتى إشعار آخر.

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه (إسرائيل) تفشي فيروس كورونا المستجد، إذ سجلت الصحة الإسرائيلية، اليوم، تسجيل 3107 إصابة بفيروس "كورونا" في (إسرائيل)، خلال 24 ساعة الماضية.