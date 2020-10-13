ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

2 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

طهبوب: محطات تحويل الكهرباء في الضفة ستكون جاهزة في الشتاء

  • فلسطين اليوم - الضفة المحتلة
  • 16:50 - 13 أكتوبر 2020
خطوط الكهرباء (تعبيرية) خطوط الكهرباء (تعبيرية)
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

أكد الرئيس التنفيذي لمجلس قطاع الكهرباء في الضفة المحتلة، حمدي طهبوب، اليوم الثلاثاء، أن محطات التحويل التابعة للشركة الفلسطينية من شأنها سد عجز الطاقة الكهربائية حين اكتمال تشغيلها.

وقال طهبوب، إن محطات تحويل الكهرباء سوف تكون جاهزة قبيل حلول الشتاء.

وأضاف عبر إذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أن حصة التزويد المحلي وتنويع مصادر الطاقة سوف تزيد عقب تشغيل محطات التحويل، والتي من شأنها توفير القدرة على استيعاب كمية أكبر من الطاقة المتجددة.

الشتاء الفائت عانى المواطنين في الضفة الغربية من أزمة انقطاع التيار الكهربائي التي استمرت في بعض الأحيان لست ساعات متواصلة، حيث يعتمد غالبيتهم على التدفئة الكهربائية في ظل الأحوال الجوية الباردة.

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات