توقيف وإغلاق.. طالع مهام "مباحث كورونا" في غزة

أعلنت وزارة الداخلية بغزة، اليوم الثلاثاء، عن مهام "مباحث كورونا" بالشرطة في متابعة المخالفين لإجراءات الوقاية والسلامة في محافظات غزة، خلال 24 ساعة الماضية:

وأوضحت الداخلية، أن "مباحث كورونا" أوقفت 48 مواطنًا خرقوا قرار حظر التجوال، و29 من أصحاب المحال المخالفة، وإحالتهم للجهات المختصة.

وأغلقت 75 محلًا ومنشأة مخالفة لإجراءات الوقاية والسلامة، وأنهت 33 تجمّعًا للمواطنين مخالفًا لإجراءات السلامة.

ونبهت سابقًا وزارة الداخلية من كافة المواطنين والتجار في غزة، من تجاوز التعليمات المتبعة من الجهات الحكومة في مواجهة وباء "كورونا".

سجلت وزارة الصحة في غزة، اليوم، ( 73 ) إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأوضح موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن الوزارة أجرت 1547 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

وقد تعافي 37 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، فيما بلغ اجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي 4175 اصابة منها/ حالات نشطة حاليا 1722 حالة، متعافين 2427 حالة، بالإضافة لوفاة 26 حالة.