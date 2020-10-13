المستوطنون "الإسرائيليين" يواصلون اقتحام المسجد الاقصى

اقتحمت اليوم الثلاثاء، مجموعات من المستوطنين "الإسرائيليين"، باحات المسجد الأقصى بحماية عناصر من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، في إطار الاستيلاء عليه.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن شرطة الاحتلال فتحت "باب المغاربة" الخاضع لسيطرتها بشكل كامل، لتأمين اقتحامات المستوطنين خلال الفترة الصباحية.

وذكرت أن نحو 19 مستوطنًا وثلاثة ضباط احتلال اقتحموا الأقصى وتجوّلوا في باحاته لساعات، وأدوا صلواتهم في المنطقة الشرقية بحماية قوات الاحتلال الخاصة المدججة بالسلاح.

وما زالت قوات الاحتلال تُعيق وصول المصلين للمسجد الأقصى ممن يسكنون خارج البلدة القديمة، كما تحتجز هويات بعض روّاده عند الأبواب.

وكانت منظمات "جبل الهيكل" الاسرائيلية قد دعت المستوطنين إلى اقتحام الأقصى والقدس، ضمن خطة تدعمها حكومة بنيامين نتنياهو تهدف للاستيلاء على المسجد والقدس، بدعوى وجود "الهيكل" المزعوم.

واقتحم 373 مستوطنا المسجد الأقصى خلال الأسبوع الماضي وفي فترة ما يسمى بـ"عيد العرش" اليهودي، وفق منبر الأقصى الدولية.