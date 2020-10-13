المزارعون يعرضون محاصيلهم في سوق الزيتون بخانيونس

بعد عام من التعب ورعاية الأرض والزرع من قبل مزارعي الزيتون، يبدأ المزارعون بحصد تعبهم خلال العام من خلال بيع المحصول في سوق الزيتون الوحيد بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وفي كل عام من مطلع شهر أكتوبر يبدأ قطف الزيتون، ويبدأ المزارعون يتبارون بالانتاج لديهم وسط توجه التجار والمواطنين للشراء من هذا السوق، حتى أضحى قبلة التجار في موسم الزيتون.

وأسس هذا السوق قبل نحو خمسين عاماً، وكان المزارعون يبيعون فيه الزيتون فقط للعرض، دون الزيت، حيث كان من المعيب على المزارع أن ينزل بالزيت إلى السوق وأن عليه أن يبيعه في بيته.

ومع تراجع الاوضاع الاقتصادية بدأ التجار ببيع الزيت في السوق ليقضوا على عادة آبائهم وأجدادهم ببيع الزيت في المنزل فقط.

ووصف المزارعون الموسم الحالي بالعادي، حيث المواطنون يقبلون على الشراء ولكن بكميات أقل عن الماضي، إضافة لاعتمادهم في التسديد على قبضة الشؤون الاجتماعية.

وأوضح أن سوق الزيتون بخانيونس هو بمثابة السوق المركزي للزيتون في قطاع غزة، ويرتاد التجار من كل محافظات ومناطق قطاع غزة.

وأوضح أن الزيتون المشهور هو السري والأسود وهو أغلى انواع الزيتون، بالاضافة لزيتون التفاحتين وهو يشبه الزيتون السري والناس بتنغش به.

وعن الأسعار، أوضح التاجر حمدي أبو جزر، بأن الأسعار هذا العام أقل من العام الماضي، لافتاً إلى أن رطل الزيتون السري العام الماضي كان يباغ بـ 20 شيقل ، أما العام يباع من 10-13 شيقل.

وعزا انخفاض الأسعار، لجائحة كورونا وتعطل المواطنين عن العمل.

































