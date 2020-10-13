الأسير المقدسي بلال أبو غانم يدخل عامه السادس في سجون الاحتلال

يدخل اليوم الثلاثاء، الأسير بلال أبو غانم من سكان بلدة جبل المكبر في مدينة القدس المحتلة بالضفة المحتلة، عامه السادس على التوالي في الاسر داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأصدرت محكمة الاحتلال بحق الأسير أبو غانم (24 عامًا)، حكماً يقضي بالسجن المؤبد المكرر ثلاث مرات، إضافة إلى 60 عاماً أخرى.

وفرضت محكمة على الأسير أبو غانم، بأن يدفع تعويضاً مالياً بقيمة 250 ألف شيكل لعائلة كل قتيل وعددهم ثلاثة قتلى، إضافة لدفع مبلغ 150 ألف شيكل تعويض لكل جريح وعددهم سبعة جرحى، وتعويض سائق الحافلة بمبلغ 100 ألف شيكل.

وفي بتاريخ 13/10/2015، اعتقلت الأسير بعد إصابته بالرصاص الحي خلال تنفيذه لعملية الباص في مستوطنة "أرمون هنتسيف"، واستشهد فيها رفيق دربه الشهيد بهاء عليان، وأدت لمقتل 3 مستوطنين وإصابة 7 آخرين بينهم إصابات خطيرة.

ويواجه عشرات المقدسيين أحكاما بالسجن تزيد على 25 عاما، في حين تصل مدة محكومية بعضهم لمئات السنين، كما أمضى ثمانية أسرى مقدسيين أكثر من عشرين عاما داخل السجون حتى الآن.